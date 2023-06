“Fango”, giovani attori contro la mafia al Parco di Selinunte

A Castelvetrano verrà portato in scena “Fango” che, dopo l’esordio al

Teatro Biondo di Palermo nel 2011 – con le studentesse dei Licei di

Castelvetrano e il Centro Pio La Torre di Palermo – oggi assume un nuovo

significato. Quel testo di Gabriello Montemagno è uno schiaffo privo di

qualsiasi retorica proprio al pensiero mafioso ed è per questo che

i ragazzi diretti da Giacomo Bonagiuso, lo riporteranno in scena al Parco Archeologico di Selinunte il 28 giugno alle ore 21.

“A Castelvetrano, come ciascuno immagina o sa, la mafia c’è. E ci sono anche le persone per bene. Come ovvio. Quello che segna la differenza è piuttosto il lascito concreto che le generazioni future possono considerare tangibile, non tanto in termini di cortei, manifestazioni, ma di consapevolezza. È questa la vera protagonista di ogni battaglia futura che investe la società scarnificata di questo paese della provincia di Trapani, e che si fa modello per ogni futura reazione. La consapevolezza.

E per acquisirne un po’, specie nei giovani, per immunizzarli alla tentazione della scorciatoia, la lotta va fatta non tanto alla mafia, per la quale esiste la magistratura e le forze di polizia, quanto al pensiero mafioso, fatto di collusioni, sotterfugi, accordi indicibili, segrete stanze, e anche di interesse privato in ogni azione pubblica.