Gli abitanti marsalesi di Fontanelle e Giardinello puliscono le strade vicino le scuole

Una settimana fa, un nutrito numero di cittadini marsalesi con le loro famiglie, residenti nelle contrade di Fontanelle, Giardinello, Sturiano e Rakalia, hanno dato vita ad una mattinata rivolta alla pulizia di alcune strade ma solo in prossimità della scuola materna di Fontanelle e elementare di Giardinello.

Questa iniziativa segue quella dell’omaggio fatto a tutti gli allievi e insegnanti delle due scuole di una piantina di gerani, come simbolo di corresponsabilità verso l’ambiente che ci circonda. Giornata promossa dal nuovo Comitato di contrada Fontanelle Insieme in collaborazione con l’Associazione culturale F.D’Amico, e l’associazione Guardia Agroforestale italiana che ha assicurato un puntuale servizio di sicurezza, durante tutta la manifestazione.

“E’ un punto di partenza per sensibilizzare i giovanissimi al rispetto dell’ambiente in cui vivono. Un progetto ambizioso che prevede una sempre maggior collaborazione esterna con le due scuole di contrada, con l’adozione si spera di piccoli grandi progetti di adozione, di supporto esterno, anche materiale, ai siti scolastici, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, quella scolastica e quella dei genitori”, affermano le associazioni.

In poco tempo sono stati raccolti e differenziati diversi sacchi di rifiuti e verde, sono state puliti i margini laterali delle strade, intorno alle due scuole, dai sedimenti terrosi. Successivamente, ai lati dell’incrocio delle scuole sono state piantate delle piantine di girasole, a testimonianza di una nuova stagione che prevede l’autogestione del verde presente nelle Contrade. Grande è stata la soddisfazione per il risultato di questa iniziativa che ha visto coinvolte le associazioni e molte famiglie, che si è conclusa con un rinfresco in allegria, offerto dagli stessi cittadini.