Spera (Asp): “Stiamo aspettando il finanziamento del secondo step per il padiglione malattie infettive di Marsala”

Il commissario spiega che sono pronti i bandi di assunzione dei medici nei pronto soccorso della provincia

Si è tenuta ieri venerdì 23 giugno 2023 presso la sede provinciale dell’Asp di Trapani, la prevista conferenza stampa del commissario straordinario Vincenzo Spera, che ha incontrato i giornalisti per illustrare il programma relativo al potenziamento dell’organico aziendale.

Alla conferenza stampa erano presenti il direttore sanitario, Maria Grazia Furnari, il direttore del dipartimento Emergenza Urgenza, Giuseppe Parrino, il direttore del dipartimento Medicina Salvatore Martino, e due medici ortopedici stranieri (argentini) già assunti nei presidi ospedalieri aziendali e in servizio a Marsala e a Castelvetrano.

“Siamo di fronte ad un emergenza in alcuni settori per la carenza del personale medico – ha affermato il commissario dell’Asp di Trapani -. Abbiamo predisposto una serie di bandi con precedenza per personale medico nazionale poi dell’Ue ed infine aperti a professionisti provenienti da ogni angolo del mondo. Stiamo avendo già alcuni riscontri. Nel frattempo possiamo affermare che i medici extracomunitari, peraltro alcuni di famiglia di origine siciliana, che prestano servizio nei nostri nosocomi si stanno dimostrando professionalmente molto validi”.

I bandi pubblicati riguardano 42 medici per i pronto soccorso, 12 specialisti di medicina interna, 10 psichiatri e diversi di altre specializzazioni. “La carenza – ha continuato il commissario Spera – di personale in un settore delicato come quello del primo intervento che comunque va assicurato, è stato in parte coperto da medici specialisti che hanno dovuto sostenere un lavoro diverso dal loro e per questo li ringrazio, ma inevitabilmente hanno dovuto sottrarre ore ai loro reparti di competenza. Speriamo che con le nuove assunzioni si possa restituire il plenum in tutti i reparti, soprattutto in quelli d’emergenza”. Su domanda dei giornalisti marsalesi presenti, il commissario ha affrontato, il tema relativo al cosiddetto centro covid in costruzione accanto al Paolo Borsellino.

“Il primo step è stato ultimato, aspettiamo soltanto il collaudo e poi potrà entrare in funzione. Noi però, assieme a tutte le altre istituzioni della provincia, stiamo esercitando una intensa pressione nei confronti della regione Sicilia per ottenere un secondo e decisivo finanziamento per ultimare come da progetto, i lavori. Certamente nessuno si augura una nuova pandemia non solo di covid, ma in tale malaugurato caso il centro di Marsala deve essere pronto senza arrivare a chiudere altri reparti che debbono continuare ad assistere i loro pazienti”.