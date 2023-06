Plastic Free, iniziativa ambientalista a Torrazza il 25 giugno

Domenica 25 giugno, alle ore 8.30, con ritrovo presso il Porticciolo Torrazza, è in programma una nuova iniziativa di clean up promossa dall’Associazione Plastic Free che abbiamo voluto condividere, come già fatto in altre precedenti occasioni.

L’Amministrazione comunale invita a tutti i cittadini e alle associazioni a partecipare a questa giornata ecologica a tutela del nostro territorio. Ci si può iscrivere al sito Plastic Free Onlus – Petrosino: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4881/25-giu-petrosino