Marsala Futsal sul mercato: rinnovano i fratelli Taormina

Arriva il rinnovo tanto atteso dei fratelli Taormina, appena laureati loro campioni d’Italia con il Marsala Futsal. Classe 2006, Gaspare e Alberto sono al centro del progetto Marsala Futsal, da Allievi (U17) sono componenti fissi della formazione Under 19, che ricordiamo quest’anno andrà a disputare il primo campionato nazionale.

Per i nostri piccoli campioni, quest’anno ci sarà la Coppa Divisione, che ricordiamo, sarà formata da atleti nati dal 2001 in poi. Il Ds Trotta dichiara: “Gaspare e Alberto sono la dimostrazione che questa società sta lavorando in un certo modo con i giovani, nonostante siano ancora allievi già l’anno scorso hanno fatto parte spesso della prima squadra, puntiamo tanto su di loro per l’Under 19 nazionale e speriamo possano levarsi qualche soddisfazione anche in prima squadra, con la Coppa Divisione”.