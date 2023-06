Il Marsala Kite Fest lancia una campagna internazionale di promozione territoriale

“Sicily? Marsala, your next holiday” è il titolo della nuova campagna di marketing territoriale lanciata dal Marsala Kite Fest per promuovere la Sicilia, Marsala e l’aeroporto Vincenzo Florio presso tutte le destinazioni internazionali collegate con lo scalo trapanese dal vettore aereo Ryanair.



Il Marsala Kite Fest grazie al supporto ricevuto dal Comune di Marsala, dall’ARS e dall’Assessorato Regionale Sport Turismo e Spettacolo oltre al supporto di sponsor locali ed internazionali, anche quest’anno investe parte del bilancio per la promozione del territorio siciliano in chiave di “Destinazione Turistica Integrata”, un ottimo esempio di collaborazione tra istituzioni, associazioni e aziende private.



La sponsorizzata su Facebook e Instagram raggiungerà circa 100.000 utenti dai 25 ai 50 anni (certificati da Meta) in più di 10 città europee tra le quali Brussels, Francoforte, Dusseldorf, Billund, Riga, Varsavia, Bratislava, ecc. Con le quattro foto e il pay off “Sicily? Marsala, your next holiday” utilizzate per la campagna, si vuole raggiungere l’obiettivo di stuzzicare la curiosità degli utenti raggiunti e grazie ai collegamenti rapidi e low cost del vettore Ryanair convincerli a scegliere Marsala come prossima destinazione per le loro vacanze.



Questa operazione di marketing e promozione fa parte di una più ampia strategia per promuovere sia l’evento “Marsala Kite Fest” che il territorio siciliano e la città di Marsala. Dallo scorso mese sono partite infatti, delle campagne incrociate su quotidiani di informazione (Giornale di Sicilia e La Repubblica), riviste internazionali di kitesurf (The KiteMag), testate locali, radio e social.