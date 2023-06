Erice aderisce alla Notte Romantica, tutti gli eventi

L’Amministrazione Comunale di Erice ha aderito con delibera di giunta alla Notte Romantica, iniziativa promossa dai Borghi Più Belli D’Italia. Quest’anno, ad Erice, ricadrà domenica 25 giugno.

L’evento è dedicato all’amore ed al romanticismo. Anche nel centro storico di Erice ci saranno iniziative incentrate su questi temi con cene romantiche nei ristoranti aderenti e musica di sottofondo in filodiffusione.

A partire dalle ore 13, nella via Conte Pepoli, sarà possibile ammirare l’esposizione delle auto d’epoca che parteciperanno alla XXIV Rievocazione Storica – Monte Erice.

Il concerto jazz “Stories” di Walter Ricci duo in collaborazione con MeMa, con inizio alle ore 21:30 al teatro G.Hamed, allieterà i presenti. Agli ospiti del concerto, prima dell’inizio dello stesso, all’ingresso del teatro, sarà offerto un particolare benvenuto che consisterà in un omaggio floreale e nella degustazione di un “cuore al caffè” e di un Grillo vendemmia tardiva, a cura dell’Istituto Alberghiero “I. e V. Florio”, in collaborazione con Strada del Vino Erice doc.

Saranno aperti fino alle ore 23:00 i seguenti siti culturali: Polo Museale “A. Cordici”, Torretta Pepoli, Quartiere Spagnolo, Chiesa SS. Salvatore, Ist. Blackett-San Domenico. Al Polo Museale sarà possibile ammirare le esposizioni di arte di De Chirico (bozzetti) e Sciltian (dipinto).

La funivia sarà aperta fino alle ore 00:30.

«L’Amministrazione comunale, in linea col tema dell’amore, ha aderito con entusiasmo all’invito dell’associazione I Borghi più belli d’Italia ed invita gli innamorati a visitare tutti i luoghi più suggestivi del nostro meraviglioso borgo – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessora con delega al turismo, Rossella Cosentino –. Sarà un evento unico e magico che, con la collaborazione degli operatori della ricettività locale, unirà storia, arte, musica e amore per tutte le coppie che sceglieranno di celebrare questa serata ad Erice, uno dei luoghi più romantici del mondo dove, lo ricordiamo, è anche possibile fare una passeggiata romantica ai Giardini del Balio con sosta nei pressi del cartello “Obbligo di baciarsi”. Buona notte romantica a tutti».