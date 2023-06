Egadi: intensificato il servizio raccolta rifiuti

Con l’avvio dell’estate è stato intensificato nelle Egadi il servizio di raccolta dei rifiuti, spazzamento e recupero degli abbandoni. Saranno effettuati una serie di servizi integrativi con stazioni mobili al molo San Leonardo, al molo turistico di Favignana e nei porti di Levanzo e Marettimo e punti di raccolta lungo la costa.

Nei giorni scorsi il sindaco Francesco Forgione e il vice sindaco Ignazio Galuppo hanno incontrato i vertici della SRR Trapani Nord per discutere delle criticità riguardanti la raccolta dei rifiuti a partire dall’esigenza di prolungare il regime di alta stagione fino al 30 settembre e non al 31 agosto come previsto dall’attuale contratto.

“Abbiamo ritenuto necessario assicurare anche per il mese di settembre gli stessi servizi di luglio e agosto – dice il vice sindaco Ignazio Galuppo con delega all’Ambiente -. Si è pensato anche di adeguare i servizi complementari a quelli di raccolta differenziata secondo le esigenze dettate dal volume dei flussi turistici nel periodo che va da giugno a settembre”.