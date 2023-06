Marsala: da “morsi & sorsi di libri” ‘Meloni segreta’ con Palladino e Scarpinato

La rassegna “morsi & sorsi di libri” prosegue oggi con l’autore Andrea Palladino e il suo discusso libro “Meloni segreta. Origini, ascesa e trionfo di una lady di ferro vestita di nero” (Ponte alle Grazie). Il volto nascosto della premier: rivelazioni senza precedenti.

La destra politica – che appare saldamente al governo del Paese – ha oggi il volto inconfondibile, a tratti rassicurante a tratti inquietante, di Giorgia Meloni. Ma da dove viene Giorgia? Qual è la sua vera storia? In questo libro, frutto di un lavoro d’inchiesta durato anni, Andrea Palladino traccia la storia di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia a partire dalle trame e dagli ambienti della galassia nera degli anni Settanta fino alla fase politica attuale, prendendone in considerazione gli aspetti meno «edificanti», le amicizie da tenere nascoste, le relazioni pericolose…

Roberto Scarpinato

Diviso in quattro parti ognuna dedicata a un aspetto specifico – Roma in black all’eredità degli anni Settanta e alla nascita della nuova destra; La folgorante ascesa alla carriera di Meloni tra la Roma degli anni Novanta e l’arrivo in Parlamento; Fini addio, torna lo spirito missino alla messa da parte di Fini e al recupero del complottismo e dei rapporti con la destra sovranista europea; Giorgia l’americana alla relazione con gli USA, in particolare con Bannon e col suo populismo di destra – “Meloni segreta” non è solo un ritratto a tinte forti della premier, ma anche un inedito racconto dei segreti e dell’evoluzione della destra italiana.

Palladino dialogherà con il senatore 5 Stelle Roberto Scarpinato, ex magistrato e componente della Commissione antimafia nonchè membro del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Coordina le presentazioni, il referente provinciale di Libera, Salvatore Inguì. “morsi & sorsi di libri” vede la collaborazione della Libreria Mondadori di Piazza della Repubblica; sponsor Cantine Fina e TuChef. Media partner: itacanotizie.it, Marsala C’è e Marsala Live.