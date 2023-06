Per Marsallah – Micromini Festival in scena Giulia Trippetta il 23 luglio

Per “Marsallah – Micromini Festival”, rassegna teatrale con la direzione artistica di Fabrizio Lombardo, il 23 luglio alle ore 20.30 ci sarà Giulia Trippetta con “la moglie perfetta”.

Posso avere dei figli senza compromettere drasticamente il mio percorso di lavoro? Una lavagna in scena, uno sgabello, qualche sedia, una donna vestita anni ’50. Ci racconta la storia di una ragazza giovane e piena di sogni, in un mondo vecchio quanto un cartellone pubblicitario ormai sbiadito, diventa poi la docente di un singolare corso di comportamento e buone maniere: il suo è un seminario intensivo (solo per donne) di preparazione al matrimonio dal titolo “Si può far”.

Il corso è volto all’istruzione delle giovani aspiranti sposine affinché comprendano e imparino le regole base per poter diventare delle mogli perfette, totalmente al servizio del proprio uomo. Chi è questa donna? Qual è la sua storia? Cosa si nasconde dietro la maschera di donna perfetta? Crede davvero alle regole che impartisce con tanta dedizione, o è semplicemente vittima di un sistema che la accetta solo perché sottomessa a stereotipi e chili di mascara? E può questa donna, uscita da un’epoca che sembra non appartenerci più, parlare alle donne di tutti i tempi? L’evento, ad ingresso gratuito, si terrà nell’Atrio del Comune di Marsala.