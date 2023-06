Marsala: video shock, due ragazzi picchiano un uomo a Strasatti

Un video shock gira a Marsala. Un giovane uomo, scende dalla propria auto, in zona Strasatti, probabilmente per comprare in un distributore automatico delle sigarette e viene raggiunto da una moto, con a bordo due giovani che appena lo vedono scendere dalla macchina lo pestano a sangue.

Senza se e senza ma. E’ accaduto tra la Sala Ricevimenti Minoa e il bar Tudisco, nel versante sud di Marsala: la vittima ignara, si guarda dietro ma fa regolarmente quello per cui si era fermato con la vettura; non sembra salutare i due, non sembrano conoscersi.

A un certo punto uno dei due sbircia dentro la vettura, la vittima si gira, gli dice qualcosa e l’altro lo picchia selvaggiamente al volto, con pugni e pedate. Entrambi lo picchiano fino a quando l’uomo non resta per terra, fortunatamente senza perdere i sensi.

I due poi scappano via senza rubare nulla all’uomo. Senza una logica che mai può esserci dietro una violenza.