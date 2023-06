Marsala lancia la “Carta Solidale”, ma requisiti stringati

Con un Avviso pubblicato online sul sito istituzionale del Comune di Marsala, il sindaco rende noto che è stata attivata la procedura per l’accesso al beneficio della “Carta Solidale”.

Un sostegno sociale destinato a nuclei familiari residenti a Marsala e con ISEE inferiore a 15 mila euro, finalizzato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Il contributo economico (una tantum) ammonta a quasi 400 euro. L’Assessorato agli Affari sociali, diretto dalla vice sindaca Valentina Piraino, evidenzia che per accedere al servizio non occorre presentare domanda: sarà la stessa INPS ad individuare gli aventi diritto a condizioni molto ‘severe’.

Gli stessi, nel prossimo mese di luglio riceveranno comunicazioni da parte del Comune lilybetano, con indicazione delle modalità di ritiro della Carta presso qualsiasi Ufficio Postale. Va evidenziato che il contributo non spetta ai titolari di: Reddito di Cittadinanza o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà; Naspi e disoccupazione, indennità di mobilità, Fondi di solidarietà, Cassa integrazione o qualsiasi altra forma di integrazione salariale.

Quindi in pratica dovranno essere quasi a reddito zero. Con la Carta Solidale potranno acquistare carne, pesce fresco, latte e derivati, uova, olio, pane e pasta, riso e mais, farine, ortaggi, pomodori e salse, legumi, semi e frutti, alimenti per bambini, lieviti, miele, zuccheri, cacao, acqua, aceto, caffè, tè, camomilla.