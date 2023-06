Calisthenics, alle finali il marsalese Gaspare Ventimiglia. Cos’è questo sport

Al via domenica 25 giugno la prima edizione della finale nazionale di Calisthenics, l’arte di usare il proprio peso corporeo come resistenza per allenarsi e sviluppare il fisico.

L’evento, organizzato dal Centro nazionale Sportivo Libertas, riconosciuto dal CONI, si terrà a Genova e tra i 60 finalisti provenienti da tutta Italia, ci sarà anche il marsalese Gaspare Ventimiglia che aveva ottenuto il secondo posto nella fase regionale di Siracusa. A determinare i punteggi saranno i giudici di gara che valuteranno i due momenti di evoluzioni che gli atleti svolgeranno in pedana, suddivisi in skills e in circuiti endurance.

I vincitori saranno proclamati campioni nazionali delle diverse categorie di appartenenza. L’atleta marsalese Gaspare Ventimiglia, conosciuto anche come Miles_Thenx, è un autodidatta di questa disciplina sportiva. Ha conseguito l’attestato base nel 2019 e nel 2022, mediante la Federazione Italiana Fitness, ha ottenuto quello di primo e secondo livello come istruttore; dopo le finali regionali, dal Centro Nazionale Sportivo Libertas gli è stata assegnata la qualifica di giudice di Calisthenics.

Così racconta la sua esperienza gaspare Ventimiglia: “Ho iniziato a praticare la disciplina ormai quattro anni fa ma la passione non è nata fin da subito, poiché, lo scopo iniziale era quello di migliorarmi fisicamente perché non godevo di autostima per il mio aspetto estetico. Successivamente, la passione per il calisthenics mi si accende dopo aver acquisito le prime skills/ evoluzioni per nulla semplici. Ho capito, allora, cosa volesse dire veramente impegno e perseveranza e le migliorie che mi sentivo apportare a 360°al livello fisico e anche emotivo. La mia aspirazione è quella di trasmettere l’amore per questa disciplina”.

Il calisthenics, dal greco kalos che vuol dire forza e sthenos bellezza, nasce dalla ginnastica artistica o comunque da questa ne trae ispirazione. E’ uno street workout nato e praticato molto nei parchetti in America.