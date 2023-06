“La scelta di ascoltarci”: antologia poetica sull’otosclerosi a Castellammare

Poesie per raccontare cosa significa vivere con l’otosclerosi e stare in bilico sulla soglia della sordità. Sono il contenuto della pubblicazione “La scelta di ascoltarci” che l’associazione di volontariato IPO (Insieme per l’Otosclerosi) ha curato e prodotto grazie al supporto del CeSVoP ETS.

Il volume raccoglie i versi scritti dai partecipanti ai concorsi lanciati su facebook dall’associazione e che hanno visto la partecipazione di decine di persone.

L’antologia poetica, curata da Daniela Barone e illustrata da Chiara Bertocchi e Roberto Cavallaro, sarà presentata sabato 24 giugno 2023, alle ore 17,30, nella Sala del Cinquecento in corso Bernardo Mattarella 26 a Castellammare del Golfo.

Sarà l’occasione per vivere un momento d’arte che attraverso suoni, parole e vibrazioni, aiuterà a comprendere e ad “ascoltare” il vissuto di coloro che soffrono di problemi all’udito.

Ad animare l’evento saranno: Giuseppe Gerbino, Alberto Criscenti, Nino Barone e Angelo Puma… e a sorpresa tre ospiti d’eccezione! Inoltre, la serata le note di Joe Margagliotti e Isidoro&Rosalba Adragna e in conclusione degustazione di prodotti tipici locali.

La manifestazione è organizzata dai volontari della IPO, con il supporto del CeSVoP ETS e con il patrocinio del Comune di Castellammare del Golfo (TP).

Per motivi organizzativi è gradita la conferma tramite mail: insiemeperlotosclerosi@gmail.com.

Per maggiori informazioni, tel. 3711366861.