Viticoltura, misure contro le perdite: incontro a Marsala

L’associazione “I Guardiani del Territorio”, venerdì 23 giugno alle ore 18, presso la sala conferenze del Circolo Risveglio sito in Contrada Terrenove – Marsala, terrà una presentazione delle misure di intervento per compensare le perdite di reddito delle imprese viticole della Sicilia Occidentale – Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta – a causa dell’aumento dei costi di produzione e trasformazione e della crisi di mercato per il vino sfuso causato dal perdurare del conflitto Russia Ucraina, mediante concessione di un aiuto de minimis.

Nel corso della conferenza verranno analizzate le origini della crisi e l’impatto sul settore vitivinicolo locale, infine saranno proposte le soluzioni a tale scenario. All’iniziativa sono stati invitati i parlamentari del territorio, i sindaci di Marsala e Petrosino, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di categoria, i presidenti delle cantine sociali e gli ordini professionali.