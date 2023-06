Prima edizione del Trapani Film Festival alla Casina delle Palme fino al 25 giugno

Inizia oggi il Trapani Film Festival, la festa del cinema che prenderà vita fino al 25 giugno alla Casina delle Palme, nel cuore della città capoluogo di provincia. Da un’idea della 3 Points Productions e dei direttori artistici Francesco Torre, Michael Carlo Allen e Giuseppe Gentile, il Festival gode del patrocinio e della co-produzione del Comune di Trapani con l’Assessorato allo Spettacolo.

Le opere finaliste in gara saranno suddivise in 7 categorie: Miglior Lungometraggio, Miglior Cortometraggio, Miglior Documentario, Trinacria Award, sezione dedicata alle opere girate, pre o post-prodotte in Sicilia, “Fame di Film”, sezione dedicata alle opere cinematografiche a tema cibo e vino, Premio Città di Trapani ai lavori artistici che valorizzano il territorio.

I film in gara verranno valutati e votati da una giuria di tecnici del settore presieduta da Davide Stanzione. Presenterà la manifestazione, Sabina Braschi.

Tanti gli ospiti dal 23 al 25: Simona Malato Paolo Briguglia, Maurizio Bologna, Claudia Gusmano, Anita Pomario, Dario Aita, Vincenzo Pirrotta, Rosaria Lisma, Filippo Luna, Lucia Sardo, il cantautore e autore Kaballà, Diego “Zoro” Bianchi. Il duo di attori e registi Ficarra & Picone, l’attore romano Stefano Fresi e Fabrizio Ferracane saranno presenti in collegamento.

L’ultima serata verrà anche proiettato il film “Spaccaossa” di e con Vincenzo Pirrotta, candidato ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento.