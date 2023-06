Calcio: il Premio “Leo Brugnone d’oro” al campo Pianto Romano di Marsala

Domenica 25 giugno, presso il centro sportivo “Pianto Romano”, andrà in scena il Premio “Leo Brugnone d’oro”, in memoria del giovane atleta marsalese scomparso prematuramente ventidue anni fa. Dopo il successo dell’evento organizzato lo scorso anno, nel corso del quale sono stati premiati i calciatori tesserati con la Cantera, in questa rinnovata edizione gli organizzatori hanno voluto invitare anche altre società che, nel corso di questa stagione, hanno conseguito importanti risultati sportivi.

“Il premio nasce per ricordare mio cugino – dichiara il presidente dell’associazione “S&A Eventi”, nonché tecnico della Cantera Pianto Romano, Sergio Alagna –. Lo scorso anno abbiamo voluto creare un evento fatto “in famiglia” e, considerando il buon esito, abbiamo deciso di farlo crescere. L’allegria di Leo, la sua determinazione, la sua voglia di eccellere in campo sono racchiuse in questo premio e nello slogan coniato per l’occasione: “Gioca, gioca non ti fermare mai finché puoi”. Colgo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Massimo Grillo e dell’assessore allo Sport Ignazio Bilardello, per il patrocinio gratuito. Grazie anche a Rmc 101, media partner dell’evento”.

All’iniziativa sportiva parteciperà anche Mister Pasquale Marino. Nel corso della serata, che sarà presentata dal giornalista Dario Piccolo, interverranno la Fly Volley Marsala, Il Giovinetto Petrosino, il Marsala Futsal, la Galactic Academy Marsala, l’Atletica Sprint e l’Associazione Italiana Arbitri di Marsala.

Il programma prevede alle 19.30 la partita di calcio “Gli amici di Leo”, alle 21 l’esibizione dei giovani atleti dei “Diavoli Rossi” e alle 21.30 le premiazioni. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.