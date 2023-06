La Parrocchia Maria SS della Cava di Marsala celebra 80 anni

Iniziano domenica 25 giugno i festeggiamenti per l’80° anniversario dell’istituzione della Parrocchia Maria SS. della Cava. Dalle ore 15 presso il parco giochi “Silvio Mirarchi” ci sarà un pomeriggio interamente dedicato a bambini e ragazzi con giochi di squadra, animazione, truccabimbi e gonfiabili a cura del gruppo “ContradeAlcentro” e “Birbahope” animazione; dalle ore 20 in poi nella piazza antistante la Parrocchia di Ciavolo ci sarà un angolo gastronomico per una cena che riscopre le tradizioni del territorio, a seguire la musica di Peppe Maggio e il cabaret di Maurizio Favilla e Alba Isaia.

La festa continuerà nelle giornate di mercoledì 28 con momenti di preghiera dalle ore 19 e approfondimenti sulla storia della Parrocchia (ore 21), ripercorrendo gli 80 anni dalla sua elevazione ad oggi con l’architetto Vito Palmeri, Salvatore Pavia e padre Gianluca Romano. Giovedì 29 giugno, dalle 9 alle 12 lodi mattutine e adorazione eucaristica; dalle 19 la solenne celebrazione presieduta da Don Vincenzo Greco; alle 20 Fraternità in piazza e porta-teco.