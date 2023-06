Morto Peppe Rizzo, volto storico del giornalismo tv trapanese

E’ venuto a mancare Peppe Rizzo, protagonista della stagione dell’informazione televisiva trapanese degli anni ‘80 e ‘90. Abbandonata presto la sua prima passione, l’insegnamento, per una passione ancor più grande, quella del giornalismo, fece un primo passaggio nella carta stampata, nella redazione trapanese del Giornale di Sicilia.

A darne comunicazione l’Assostampa Trapani.

Ma fu dagli schermi di Tele Scirocco che emerse il suo talento. Poi la direzione di RTC, prendendo con successo la difficile eredità di Mauro Rostagno, e infine nel 1992 la direzione di Videosicilia (nella foto con la redazione nel 1993), alla guida di una cooperativa di giornalisti e tecnici, esperimento di “autogestione” di una tv locale, che durò fino al 1995, con tante luci e qualche ombra.

Poi la decisione di lasciare il giornalismo, e non rinnovò nemmeno più l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti.Nel mezzo la sfortunata parentesi politica alle elezioni del 1994, dove fu candidato alla Camera nel collegio di Trapani per i Progressisti. Infine l’ultima passione, quella di aiutare i cani randagi, vicariando i compiti propri del comune e creando un suo canile, e per questo subì diverse vicissitudini, anche giudiziarie, che lo amareggiarono molto.

“Era una persona alla quale non si poteva non voler bene – ha commentato Vito Orlando, segretario provinciale di Assostampa – e alle sue indiscusse capacità professionali univa una grande carica umana, un’empatia e un calore che lo rendevano subito uno di famiglia. L’esperienza con lui a Videosicilia, è tra i miei ricordi umanamente più belli. Uomo certamente di sinistra, apprezzava chi, come me, spesso non era d’accordo con lui. Ciao Peppe”.