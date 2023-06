Mario Incudine guiderà il Cine-teatro Olimpia di Campobello

Mario Incudine, artista apprezzato in ambito nazionale e internazionale, attore, compositore e regista, sarà il direttore artistico del Cine-teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” di Campobello di Mazara.

Lo ha nominato, ieri, con proprio decreto, il sindaco Giuseppe Castiglione, con l’obiettivo di avviare una nuova e fervente attività culturale e teatrale che possa diventare simbolo di una città che vuole tornare ad essere viva e da vivere.

Già direttore artistico del “Salina Doc Festival”, del “Teatro Garibaldi” di Enna, del teatro “Casalina” di Novara di Sicilia (ME) e della “Sala Sciascia” di Chiaramonte Gulfi (RG), Mario Incudine, che è stato insignito anche dell’onorificenza di “Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”, è uno degli interpreti più rappresentativi della world music italiana.

L’artista, che vanta collaborazioni con Simone Cristicchi, Mario Venuti e Tosca e che ha duettato anche con Lucio Dalla, Francesco De Gregori e Biagio Antonacci, nel 2016 e nel 2018 si era esibito in concerto a Tre Fontane e, nel 2019, alle Cave di Cusa, riscuotendo sempre uno straordinario successo di pubblico.

L’incarico conferito dal sindaco a Mario Incudine per la direzione del teatro è a titolo gratuito.

«Mi offro di svolgere questo incarico a titolo gratuito per l’ente – ha spiegato Mario Incudine in una nota inviata al Sindaco – per il forte legame che ho con la vostra città, troppo spesso mortificata, ma che conserva una straordinaria forza e una dirompente bellezza, oltre che una ricchezza umana e culturale immensa. Metterò a disposizione la mia esperienza in diversi teatri siciliani e italiani e i miei rapporti personali e professionali con tutto il mondo della musica, del teatro e della danza, affinché questo vostro nuovo Teatro possa diventare luogo di fervida fucina creativa capace di attirare artisti e intellettuali da ogni parte d’Italia. In un momento storico in cui molti teatri chiudono i battenti, aprirne uno in una comunità come quella di Campobello di Mazara, è dunque, sicuramente una rivoluzione che fa onore al Sindaco e a tutta la comunità campobellese».

«Ringrazio Mario Incudine – dichiara il Sindaco Castiglione – per aver messo a disposizione di Campobello la sua grande professionalità, dimostrando, oltre alle brillanti doti artistiche, anche grandi qualità umane e morali. Sono certo – conclude il Sindaco – che lavoreremo in armonia e in piena condivisione, affinché il cine teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” possa diventare un punto di riferimento per l’intero circuito teatrale siciliano».