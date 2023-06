Il Genio, ma quale Genio?

Guardandoci in giro, è evidente che sulla viabilità e sui trasporti non siamo bravi affatto. Non solo a Marsala che di problemi ne ha fin troppi per via di lavori su lavori che impegnano le strade urbane della Città. Non solo a Marsala che ha poche linee urbane, scuolabus in pessime condizioni e bus-navetta gratuiti che ormai sono solo un ricordo, fermi chissà dove all’Autoparco.

Non parliamo poi dei passaggi a livello che avrebbero dovuto lasciare il posto a sotto-passaggi e sopraelevate ma che, ad oggi, non si vede neppure l’ombra se non, ogni tanto qua e là qualche incontro istituzionale come a dire: “ci stiamo impegnando, eh!”. Sul Porto… va beh.

Non siamo qui per parlare solo di questa porzione di territorio o delle opere incompiute o mai iniziate. Ma di ‘geni’ che in Provincia mancano. Come il “Genio Express”, un servizio di Trenitalia che collegherà con 5 corse veloci l’aeroporto di Punta Raisi alla Stazione Centrale di Palermo.

Un servizio voluto fortemente dalla Regione – e Gesap ringrazia – tramite un finanziamento di oltre un milione di euro. Così basteranno 24 minuti per raggiungere l’aeroporto di Punta Raisi partendo dalla stazione Notarbartolo, più meno gli stessi che collegano l’aeroporto di Fiumicino a Roma Termini. Per la quinta città d’Italia è un ottimo risultato considerando il grande flusso del “Falcone-Borsellino” come qualsiasi altro scalo, si pensi a Milano, Roma, Bologna, ecc.

Se non ricordo male: non si parlava di collegamenti rapidi tramite strada ferrata anche per l’aeroporto trapanese “Vincenzo Florio”? Sì. Lo ha fatto Airgest, lo hanno fatto le Amministrazioni comunali che si servono dello scalo per attirare turismo. Nonostante non tutti i comuni trapanesi siano ben attrezzati per accogliere turisti e visitatori che si fermano oltre i 2-3 giorni. Per la verità lo scorso anno si parlava di una fermata ferroviaria nei pressi dello scalo di Birgi. Bisognerà attendere però 3 anni prima di vederne la luce.

Allora a darne comunicazione fu l’assessore regionale Marco Falcone in un tavolo tecnico cui erano presenti rappresentanti di Ferrovie Italiane e i sindaci della Provincia. Si dovrebbe ricalcare lo stesso schema di progetto previsto dalla Regione Catania per il collegamento dalla Stazione Centrale all’aeroporto di Fontanasalsa; nel nostro caso la fermata dovrebbe essere istituita tra le stazioni di Marausa e Birgi.

Si dovrebbero utilizzare i famosi fondi del Pnrr, di cui tanto si parla e nulla ancora si vede. Circa 40 i milioni di euro previsti; la scelta di una fermata anzichè di una stazione sta nel fatto che la prima è meno onerosa. RFI ha già finito il progetto che si trova al vaglio del Ministero delle Infrastrutture per la relativa verifica e le conseguenti autorizzazioni. Speriamo che almeno il futuro treno per Birgi sia più veloce di tutta questa burocrazia.

Perchè al momento l’unico “Genio” che immagino è blu ed è protagonista de “Le mille e una notte”... quelle che passeranno in attesa di avere buone strade, buoni servizi, buoni trasporti.