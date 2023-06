Deblattizzazione ad Alcamo, quando si terrà

L’ufficio Ambiente del Comune di alcamo, comunica che, dal 26 al 28 giugno, la ditta incaricata, Selema srl di Alcamo, effettuerà il servizio di deblattizzazione su tutto il territorio comunale, dalle ore 6:00 alle ore 14:00, con il seguente calendario:

26 Giugno 2023

Quartiere Maria Ausiliatrice – Corso Dei Mille – S. Anna – Via Kennedy e dal Viale Europa a salire verso Monte Bonifato – Zona Funtanazza – da Via Madonna del Riposo a Via Per Camporeale – Viale Italia – Porta Palermo.

27 Giugno 2023

Dal Corso VI Aprile al Viale Europa – Via Madonna del Riposo;

Dal Corso VI Aprile a Via Ugo Foscolo – Piazza Bagolino – Corso Gen. Dei Medici – Zona Santuario – Cimitero

28 Giugno 2023

Contrada Virgini – C/da Sasi – C/da Pigna Don Fabrizio – C/da Palmeri – C/da Gammara – C/da Calatubo – Alcamo Marina

Qualora si si verificassero avversità atmosferiche, gli interventi verranno effettuati nei giorni seguenti.