Criticità idriche, i sindaci trapanesi chiamati in Regione

Lunedì 19 giugno i sindaci della provincia di Trapani sono stati ricevuti dall’assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità, Giovanni Roberto Di Mauro, a Palazzo Orleans per discutere delle criticità che riguardano il servizio idrico.

Oltre all’assessore Di Mauro hanno partecipato anche i commissari presso l’A.T.I. Trapani. A raccontare come è andata, la sindaca Daniela Toscano e gli assessori Gianni Mauro e Paolo Genco.

“Per l’ennesima volta abbiamo dichiarato la gravità dei problemi che attanagliano il nostro territorio e che si trascinano da molti, troppi, anni – commenta la sindaca Daniela Toscano -. Una vicenda complessa, caratterizzata da sentenze inequivocabili che hanno riconosciuto le ragioni dei Comuni che sono stati costretti a sostituirsi ad EAS, ente regionale, per le riparazioni di una rete idrica in pessime condizioni e per la fornitura dell’acqua nelle case dei cittadini. Durante la riunione, in cui ho avuto modo di apprezzare l’atteggiamento di apertura da parte dell’assessore regionale Di Mauro, si è fatto anche il punto sull’attuale situazione dell’ATI idrico e sono stati individuati alcuni percorsi per la definizione delle procedure propedeutiche all’individuazione dell’ente gestore senza il quale non sarà possibile richiedere i finanziamenti nell’ambito del PNRR. La riunione – conclude la sindaca – è stata aggiornata alla prossima settimana, presso la sede del Libero Consorzio Comunale di Trapani, alla presenza dei vertici regionali, così da definire il percorso da intraprendere che dovrà necessariamente concludersi entro la fine dell’anno in corso”.