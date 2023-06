Calatafimi: violenze e lesioni alla moglie, romeno finisce in carcere

I Carabinieri della Stazione di Calatafimi Segesta hanno arrestato in ottemperanza ad un ordine per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Trapani, un uomo di nazionalità rumena domiciliato nel comune trapanese in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a seguito dell’arresto eseguito del NORM della Compagnia Carabinieri di Trapani nel 2021 per i citati reati.

L’uomo deve espiare una pena di 6 anni e 5 mesi di reclusione perché ritenuto colpevole di aver commesso violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti ai danni della moglie.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso il carcere “Pietro Cerulli” di Trapani.