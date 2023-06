“La questione dei dialoghi rimane una delle più importanti in scrittura. Il dialogo permea il testo, lo attraversa, lo vivifica, caratterizzando i personaggi e conferendo loro fisionomia e carattere. Il dialogo è anche il motore della narrazione: fa crescere la storia e mette in moto il meccanismo narrativo. In definitiva: senza dialogo non avremmo racconto”.

Così lo scrittore siciliano Luigi La Rosa presenta il tema del suo secondo laboratorio di Scrittura Creativa a Trapani che si svolgerà, anche stavolta, nella suggestiva atmosfera di Villa Pampalone (in via Nicolò Rodolico) l’8 e 9 luglio prossimo.

“Lo stage – spiega La Rosa che, per l’occasione tornerà in Sicilia da Parigi dove risiede ormai da anni – rappresenta l’opportunità per confrontarsi su questo tema complesso e particolarmente articolato. Due giornate di letture, di riflessioni, di interrogazione del testo per comprendere e superare le difficoltà sollevate dall’argomento. Un’occasione per maturare insieme all’insegna dello studio ma pure del divertimento, della condivisione, del confronto intelligente. È anche questo, del resto, lo scopo dei nostri appuntamenti: scrivere insieme, e farlo con sommo svago. Quella gioia ineffabile che solo la creatività riesce a dare”.

Per ulteriori informazioni sul costo del workshop e sulle modalità di partecipazione (è previsto un numero massimo di iscritti) si può inviare una mail a: luigilarosa17@gmail.com o un messaggio WhatsApp al numero 324 840 8975. Le prenotazioni devono giungere entro il 28 giugno.

Messinese d’origine, Luigi La Rosa vive da quindici anni tra Parigi e l’Italia e alimenta una ricca attività di scrittore, giornalista, operatore culturale e docente di scrittura creativa per associazioni, librerie e scuole di ogni ordine e grado. Per Rizzoli ha curato “Pensieri di Natale”, “Pensieri erotici”, “L’anno che verrà” e “L’alfabeto dell’amore”. Con l’editore napoletano Ad est dell’equatore ha pubblicato i volumi “Solo a Parigi e non altrove” (che ha avuto diverse ristampe e che Cesare De Seta ha definito sull’Espresso un “magnifico esempio di resistenza estetica contro ogni forma di integralismo”) e “Quel nome è amore, biografie d’artista a Parigi”.

Ha, inoltre, curato la Guida verde sulla capitale francese per il Touring Club della quale è appena uscita la nuova versione. Con l’editore Piemme ha pubblicato i romanzi “L’uomo senza inverno” e “Nel furor delle tempeste”. Per i tipi di Giulio Perrone editore è da qualche mese nelle librerie “A Parigi con Marcel Proust”.