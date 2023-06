La soprano alcamese Luciana Di Bella canta l’inno di Mameli al Consolato di Londra. VIDEO

Il soprano Luciana Di Bella, siciliana originaria di Alcamo, si è trasferita a Londra sette anni fa e lì svolge ormai stabilmente la sua attività di cantante e di docente. Recentemente è stata invitata dal Console Generale a Londra, Domenico Bellantone, a cantare l’inno di Mameli in occasione della Festa della Repubblica presso il Consolato Generale Italiano a Londra.

L’esibizione si è svolta nella prestigiosa Mansion House, situata nel cuore di Londra. Si è trattato di una versione inedita del nostro Inno nazionale, che ha saputo infondere forza al sentimento e alla nostalgia degli italiani che osservano il loro Paese natale da lontano.

GUARDA IL VIDEO:

Il brano, infatti, è stato completamente riorchestrato dal Maestro Massimiliano Pace, e la potente e coinvolgente voce di Luciana Di Bella ha caricato di forza suggestiva quest’originale omaggio all’Italia.

Il video della performance è stato diffuso attraverso diverse piattaforme, tra cui radio e social media, ed è stato anche legato ad una raccolta di fondi in favore della Croce Rossa Italiana di Forlì, per sostenere l’emergenza in Emilia Romagna. Questa iniziativa è la più autentica testimonianza del forte legame che la comunità italiana di Londra continua a coltivare con il Paese d’origine. L’Ambasciata italiana a Londra e il Consolato Generale a Londra, con il loro supporto all’iniziativa, si sono fatti interpreti del sentimento di solidarietà proveniente da una comunità di connazionali lontana fisicamente ma vicina nel sentire.

Alla realizzazione del brano, che è avvenuta a Roma, hanno preso parte musicisti italiani di grande rilievo, i quali hanno donato la loro professionalità per una causa così importante, restituendo l’Inno di Mameli in una versione contemporanea capace di rappresentare un’Italia unita, solidale e resiliente. I musicisti coinvolti in questa produzione in qualità di esecutori sono lo stesso Massimiliano Pace al pianoforte, Laura Bianco ai violini e alla viola, Giovanna Famulari e Francesco Vignanelli ai violoncelli, e Francesca Ferro come voice over.