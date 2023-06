Prima Prova Maturità: si inizia con Quasimodo e Moravia

Le tracce della prima prova alla Maturità 2023 al via oggi alle ore 8.30 gli esami di Stato con il tema di italiano per 536.008 studenti. Per l’analisi del testo “Alla nuova luna” di Salvatore Quasimodo per il testo poetico e Alberto Moravia per il testo in prosa, con un brano tratto da “Gli Indifferenti”.

Sette le tracce a disposizione per i maturandi, divise in tre tipologie: l’analisi del testo per la tipologia A, il testo argomentativo di tipologia B e il tema di attualità di tipologia C.

Tra le tracce anche un brano di Federico Chabod, storico e politico con L’idea di Nazione”, Piero Angela, “Dieci cose che ho imparato” (tema tecnico-scientifico) – Oriana Fallaci, “Intervista con la storia” (tema artistico-letterario).

Tema di attualità (tipologia C): Lettera aperta al Ministro Bianchi sull’esame di Maturità e Marco Belpoliti con “Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp”