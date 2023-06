Rievocazione storica “Monte Erice” al via 96 iscritti

Novantasei iscritti alla 24ª edizione della “Rievocazione storica Trapani – Monte Erice”, sfilata a cielo aperto di vetture storiche in programma sabato 24 e domenica 25 giugno sulle strade delle prime edizioni della cronoscalata Monte Erice.

Alla chiusura delle iscrizioni, la Rievocazione storica, organizzata dal club d’auto e moto “Sartarelli” con la modalità di concorso dinamico, ha pressoché confermato il numero di iscritti (98) dell’appuntamento originario, il 20 ed il 21 maggio, poi annullato per via delle avverse condizioni meteo previste per quel fine settimana.

“Essere riusciti a confermato i partecipanti alla kermesse, un evento storico – culturale di assoluto rilievo per il territorio, è motivo di grande orgoglio – sono le parole di Alberto Santoro, presidente del club “Sartarelli” -. In poche settimane siamo riusciti a riprogrammare la sfilata, a testimonianza della bontà del lavoro svolto e dell’importanza che gli appassionati riconoscono a questa Rievocazione. Del resto, muoversi a bordo di queste splendide vetture da Trapani fino ad Erice rappresenta un’occasione che gli appassionati, provenienti da tutta Italia, non vogliono farsi sfuggire”.

Nello specifico, nella categoria “Apripista” sono 2 le vetture iscritte, altre 2 nella categoria “Anteguerra”, 40 in quella “Turismo”, 19 nella “Spider – Cabriolet”, 10 nella “Gran Turismo”, 5 nella categoria “Le Regine delle Salite” e, infine, 18 nella categoria Exibition.

La 24ª edizione della Rievocazione storica Trapani – Monte Erice verrà presentata venerdì 23 giugno alle 10.30 alla sala Sodano, a Palazzo D’Alì, sede del Comune di Trapani, e vi parteciperanno i vertici del club “Sartarelli”, Emanuele Barbara, assessore allo Sport del Comune di Trapani, Daniela Toscano, sindaco di Erice, e Francesco Stabile, sindaco di Valderice.