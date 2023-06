Maratona solidale: a Marsala lo Stagnone si tinge di colori

Un’emozionante Maratona solidale si è svolta sabato a Marsala, nella suggestiva cornice della Laguna dello Stagnone. L’iniziativa, promossa dalla Cooperativa Sociale Badia Grande con il patrocinio gratuito del Comune di Marsala, ha rappresentato un importante momento di solidarietà e integrazione in occasione delle celebrazioni in corso per la Giornata Mondiale del Rifugiato.

Sulla litoranea, lungo un percorso di 5 chilometri compreso tra la “Villa Genna” e la “Terrazza sulle Saline”, hanno partecipato 57 atleti provenienti da diverse nazionalità: Bangladesh, Tunisia, Costa d’Avorio, Nigeria, Egitto e Afghanistan. Questi giovani sono ospiti dei Centri di Accoglienza SAI di Marsala, Valderice, Alcamo. Un nutrito gruppo di podisti della Polisportiva Marsala DOC ha corso insieme agli immigrati, dimostrando un forte impegno per l’inclusione.

L’assistenza logistica è stata curata dai soci dell’Associazione sportiva dilettantistica Number One, in collaborazione con i Volontari della Guardia Agroforestale Italiana Delegazione Sicilia. Tra i vincitori nella categoria uomini adulti, Ali Hamdi (Tunisia) primo, Adama Doumbia (Costa d’Avorio) secondo e Jaber Mansour (Tunisia) terzo. Nella categoria minori, sono stati premiati Fares Mhadpoi (Tunisia) al primo posto, Rami Meftah (Tunisia) al secondo e Foysal Munshi (Bangladesh) al terzo posto. Nella categoria donne, è stata premiata Ange Giuliana Yao (Costa d’Avorio).

Durante la cerimonia di premiazione, la vice sindaca Valentina Piraino e il Presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano hanno elogiato l’impegno straordinario della Cooperativa Sociale Badia Grande nell’accoglienza e, soprattutto, nell’integrazione multietnica dei loro beneficiari.