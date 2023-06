Conte “Grillo è il garante del M5s, io detto l’indirizzo politico”

ROMA (ITALPRESS) – “Tutte le redazioni dei giornali erano pronte al flop del M5S ma si sono ritrovate 20mila persone in piazza, un successo quindi si aggrappano ad una vecchia frase di Grillo. Smontando presidi anticorruzione il malaffare dilagherà senza passamontagna. Quindi Grillo dice che per fare lavori utili bisogna essere clandestini: mondo al rovescio. Si è voluto coprire il successo politico, conosco il sistema mediatico.Tendo la mano a Schlein al punto che sapevo che sarebbe venuta a tendermi la mano all’inizio della manifestazione. Schlein è stata attaccata perchè evidentemente all’interno del PD ci sono componenti non propense al dialogo con noi”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte ospite a Otto e mezzo su La7.“Grillo ha un contratto in corso col Movimento che verrà rinnovato. I dettagli dell’importo non sono importanti. Ha un ruolo di garanzia, che è una cosa diversa, e un altro come consulente per la comunicazione, dove è indubbiamente esperto. La linea politica la fa il leader politico, questo è un contratto di consulenza. C’è stato un chiarimento sulla distribuzione dei ruoli, anche statutario, quando mi sono insediato. Il ruolo di garante nessuno glielo leverà mai, ma è cosa distinta dall’indirizzo politico, che detto io” conclude.

