Buseto Palizzolo, insediato il Consiglio. Mustazza presidente, Minaudo vice

Rocco Mustazza è stato rieletto presidente del Consiglio comunale di Buseto Palizzolo. Dopo il giuramento degli eletti, l’assemblea cittadina ha esaminato i punti all’ordine del giorno, partendo proprio dalla designazione del presidente del massimo consesso civico. La maggioranza legata al sindaco Poma ha proposto Mustazza (che aveva già ricoperto l’incarico in precedenza), dichiarandosi disponibile a votare alla vicepresidenza la candidata sindaca della minoranza, Antonella Adragna. “Non è proponendomi il ruolo della Vicepresidenza che si dimostra apertura perché credo che la collaborazione nasca da un confronto politico e realmente democratico su argomenti che vengono trattati in sede di Consiglio”, ha replicato la Adragna, che ha poi proposto un altro esponente della maggioranza, Federica Minaudo, per la guida dei lavori d’aula, ritenendola più aperta al confronto. “A parer nostro – prosegue la consigliera di minoranza – affidare una carica di prestigio ad una persona giovane e pronta ad impegnarsi, dandole la possibilità di fare esperienza avrebbe rispettato l’ideale di rigenerazione di Indaco ma anche di Evoluzione”

Lo scrutinio successivo ha decretato, con 7 voti su 10, l’elezione alla presidenza del Consiglio comunale di Buseto di Rocco Mustazza, mentre Federica Minaudo è stata eletta vicepresidente alla successiva votazione.

A seguire, c’è stato il giuramento del sindaco Poma, che contestualmente ha presentato la propria squadra assessoriale (composta da Roberto Pellegrino, Giuseppe Aleo, Giovanni Tantaro e Valeria Minaudo).