Da “morsi & sorsi di libri” la scuola secondo Marco Pappalardo

Dopo l’anteprima, molto partecipata, con lo chef Luca Pappagallo, la rassegna “morsi & sorsi di libri” prosegue nella sede di Porta Nuova, a Marsala, con nuovi appuntamenti.

Il primo si è svolto ieri con la giornalista Simona Zecchi che ha presentato “La criminalità servente nel Caso Moro” con l’inviato di Report Giorgio Mottola.

Oggi invece, sarà la volta del docente Marco Pappalardo che presenterà “Cara scuola ti scrivo… L’attualità di Lettera a una professoressa” (San Paolo Edizioni) dialogando con la preside Anna Maria Angileri e la deputata regionale Valentina Chinnici.

Sono passati più di cinquant’anni dalla pubblicazione di Lettera a una professoressa, ma nessuno ha mai risposto agli studenti che l’hanno scritta a Barbiana. A parte importanti e significativi articoli e saggi, non esiste una lettera di risposta ufficiale e completa. Così Marco Pappalardo ha provato a rispondere in queste pagine: quasi fosse un testo a fronte, dopo ogni paragrafo della lettera originale si trovano le sue riflessioni. Certo, l’autore è figlio di un altro tipo di scuola, ma crede che gli studenti di Barbiana e le loro parole, con gli insegnamenti di don Milani, abbiano moltissimo da dire oggi.

Questo lavoro nasce dall’esperienza di ascolto che da anni Pappalardo vive a scuola con gli alunni, dalle loro mille e varie domande, dai tanti temi scritti e letti, dai dialoghi in aula, nei corridoi, sui social. Non sempre si hanno le risposte, sicuramente non quelle pronte o per l’occasione, però si cerca di ascoltare, di dedicare tutto il tempo necessario, di dare a ciascuno lo spazio richiesto, di “essere” scuola tra passione per lo studio e per la vita.

Coordina le presentazioni, tutte alle ore 18, il referente provinciale di Libera, Salvatore Inguì.

“morsi & sorsi di libri” vede la collaborazione della Libreria Mondadori di Piazza della Repubblica; sponsor Cantine Fina e TuChef. Media partner: itacanotizie.it, Marsala C’è e Marsala Live.