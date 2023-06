Marsala si appresta a celebrare il compatrono San Giovanni Battista

Si avvicina la Festività del Santo Compatrono di Marsala, San Giovanni Battista e dal 22 al 24 giugno la Chiesa di Capo Boeo si appresta ad avviare una serie di celebrazioni ed iniziative.

Il programma prevede: il 22 ore 18 l’inaugurazione della mostra biblica e di libri sulla fede, alle 19 la presentazione della “Prima lettera ai marsalesi da parte di San Giovanni Battista”; il 23 giugno dalle 9 alle 11 la rassegna estemporanea di pittura sul tema “Giovanni, profeta di giustizia e di pace”, alle 17.30-1845 le confessioni, alle 19 la celebrazione eucaristica, alle 20.30 la cena solidale in favore dei progetti di Padre Mario Pellegrino in Sud Sudan; il 24, giornata solenne della Natività di San Giovanni Battista, alle ore 8 apertura della chiesa, alle 9.30 celebrazione eucaristica, alle 11 concelebrazione presoeduta dal Vescovo di Mazara Angelo Giurdanella, alle 12.15 sorteggio solidale, alle 22.30 giochi pirotecnici. La chiesa, presieduta da padre Francesco Fiorino, resterà aperta fino alle ore 24.

La prima rassegna di pittura estemporanea organizzata dall’Opera di Religione Mons. Gioacchino Di Leo, dal tema “Giovanni Battista. Profeta di giustizia e di pace”, prevede dipinti da realizzare sul posto con tecnica e supporto a scelta del partecipante purchè arte figurativa; il formato dovrà avere una dimensione non superiore a cm 80×100 e non inferiore a cm 30×40 esclusa l’eventuale cornice. Ogni artista potrà partecipare con una sola opera.

E’ tassativamente vietata la realizzazione dell’opera ripresa da immagini di fotografie, bozzetti, disegni ed altri supporti grafici precostituiti anche digitali. In tal senso saranno effettuati controlli che, in caso di trasgressione della presente regola, produrranno l’esclusione dalla rassegna. I concorrenti dovranno essere muniti, a propria cura e spesa di tutti i mezzi per l’esecuzione dell’opera (colori, pennelli, cavalletto e materiale vario); i supporti saranno vidimati con timbro/firma dell’Opera di Religione ed un codice dell’opera rilasciato dall’organizzazione. Non saranno timbrati supporti che presentino tinte di fondo o disegni già abbozzati; il fondo dei supporti (tela, cartoncino, etc.) deve essere intatto; la timbratura delle tele avrà luogo a partire dalle ore 9 e fino alle 11 del giorno 23 giugno 2023, presso la chiesa di san Giovanni Battista al Boeo di Marsala. Al momento della timbratura verrà compilata da ogni partecipante una scheda di adesione alla rassegna, con le generalità del partecipante. Verrà premiato il dipinto più significativo e ritenuto artisticamente valido da una apposita commissione. Il giudizio della commissione è inappellabile. A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato.

La premiazione si effettuerà alle ore 18.30 di sabato 24 giugno.