La fibra ottica arriva a Favignana e Marettimo, fino a 10 gigabit al secondo

Open Fiber sta realizzando i lavori per l’installazione della nuova rete di telecomunicazioni pubblica in fibra ottica.

L’azienda sta infatti operando in Sicilia e nelle Egadi – come in tutte le altre regioni italiane – in qualità di concessionario nell’ambito del Piano BUL varato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, una grande opera pubblica necessaria al superamento del divario digitale nelle cosiddette “aree bianche”.

Non senza qualche disagio per la viabilità dei cittadini e visitatori di Favignana e Marettimo. In particolare, il calendario delle riasfaltature è stato concordato nei dettagli con l’Amministrazione comunale ai fini di scongiurare il rischio di perdere i finanziamenti FESR, fondi d’interesse nazionale e regionale espressamente dedicati alle Egadi.

Open Fiber è pronta a rispondere tempestivamente alle eventuali criticità generate da un progetto dall’alto impatto tecnologico, monitorando con sempre maggiore attenzione le ditte incaricate sul campo o ripristinando lo stato dei luoghi qualora le lavorazioni non avvengano ad opera d’arte. Per segnalare eventuali disservizi in maniera circostanziata, gli utenti possono rivolgersi ai canali social di Open Fiber oppure alla sezione “contattaci” del sito internet openfiber.it.

L’intervento di cablaggio comunque, su Favignana e Marettimo, è in via di conclusione: a breve l’arcipelago potrà godere di una rete in fibra ottica che garantirà velocità di connessione al web fino a 10 gigabit al secondo, innovazione fondamentale anche e soprattutto per località ad alta vocazione turistica.