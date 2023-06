Campagna antincendio: due nuovi idranti a Torretta e Ballata

In previsione dell’estate e nell’ottica della campagna antincendio 2023, l’ufficio comunale di Protezione Civile, coordinato dal dott. Giuseppe Tilotta, raccogliendo le sollecitazioni degli abitanti e su proposta dell’assessore con delega alla Protezione civile, Paolo Genco, ha provveduto in questi giorni ad installare due nuovi idranti nel territorio comunale.

Gli idranti sono posizionati in via Regalbesi (Torretta/Fulgatore) e in via Sammartano (Ballata) e potranno essere utilizzati per le eventuali esigenze del caso.