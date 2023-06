Temuto incendio alla Biblioteca Fardelliana di Trapani, chiude al pubblico

Ieri, per cause in corso di accertamento, si è attivato l’impianto antincendio della Biblioteca Fardelliana di Trapani, nel Palazzo San Giacomo.

L’attivazione dell’impianto, peraltro di ultima generazione, ha disperso, nella sala “lettura” principalmente, delle polveri che hanno determinato l’impraticabilità della stessa.

I Vigili del Fuoco sono subito intervenuti per verificare il problema e l’eventuale danno, che è rimasto circoscritto alle polveri. In ogni caso la Biblioteca Fardelliana ha disposto la chiusura al pubblico della struttura fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza.