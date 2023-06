Fine settimana di denunce a Trapani

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, nel fine settimana appena trascorso, hanno svolto una serie di servizi volti al contrasto di forme diffuse di criminalità predatoria e spaccio di sostanze stupefacenti denunciando 3 soggetti e segnalando alla locale Prefettura 2 giovani trovati in possesso di modica quantità di stupefacente.

Un pregiudicato di 42 anni è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere in quanto, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di un punteruolo in ferro di 22 cm., posto sotto sequestro.

Un alcamese classe ’75 è stato invece denunciato per guida sotto l’influenza di alcol in quanto, rimasto coinvolto in un sinistro stradale con feriti, trasportato presso il locale nosocomio a seguito delle lesioni riportate risultava in stato di alterazione psicofisica dovuta all’ingestione di bevande alcoliche.

Infine un ericino di 36 anni ha prestato un ciclomotore ad una terza persona, senza alcuna autorizzazione, sebbene lo stesso fosse stato a lui dato in custodia giudiziaria a seguito di sequestro amministrativo, per questo veniva deferito all’Autorità Giudiziaria.