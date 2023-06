Divieto di bici, monopattini e mezzi elettrici nelle aree pedonali egadine

Stop a biciclette e monopattini nelle zone pedonali delle Egadi. Lo prevede un’ordinanza a firma del comandante della Polizia Locale Giuseppe Libero Carbone.

Sarà consentito l’ingresso nelle aree pedonali urbane dei velocipedi e dei dispositivi per la micromobilità elettrica unicamente se condotti a mano, come previsto dal Codice della Strada. Il provvedimento, che scatta oggi e resterà in vigore fino al prossimo 12 novembre, mira a garantire la sicurezza dei pedoni e, in particolare, di anziani e bambini. “I centri storici dell’arcipelago delle Egadi erano diventati poco sicuri per colpa di pochi incivili”, dice il comandante della Polizia Locale.

“La nostra azione sanzionatoria era limitata in assenza di una segnaletica verticale. Spesso si reclama più presenza, più controlli, più sanzioni da parte dei vigili ma questi devono essere messi nelle condizioni di operare in un contesto preciso di regolamentazione urbana. Sicuramente – prosegue Carbone – c’è da fare ancora un grande lavoro per far crescere quel senso civico diffuso che, anche in assenza di ordinanze, consente di vivere e condividere la città in sicurezza. Sono sicuro che ci arriveremo presto, ma fino ad allora è opportuno cercare di prevenire incidenti”.