Aggiornamento Albi Giudici Popolari, domande a Marsala entro luglio

Con un Avviso a firma del sindaco Massimo Grillo, il Comune di Marsala rende noto che si procederà all‘aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per Corte d’Assise e Corte d’Assise d’Appello, biennio 2024-2025. A tal fine, i cittadini residenti – in possesso dei requisiti per svolgere la funzione – entro il prossimo mese di luglio possono presentare domanda di iscrizione nei relativi Elenchi comunali.

I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici

b) buona condotta morale

c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni

d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo

Schema-domanda e modalità di presentazione sul sito istituzionale all’indirizzo