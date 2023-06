Nuova viabilità nel Lungomare Fata Morgana di Mazara, ecco cosa cambia

Con la collocazione dell’apposita segnaletica stradale da parte della squadra tecnica della Pm, entra in vigore da oggi il senso unico di marcia nel lungomare Fata Morgana di Tonnarella, a Mazara del Vallo, che sarà percorribile dall’intersezione di via Formia in direzione e fino all’intersezione di via del Mare. Rimangono a doppio senso di marcia la via Mario Fani ed il tratto di lungomare compreso tra la stessa via Fani e via Formia.

Di fatto entra in vigore, se pur con qualche giorno di ritardo rispetto alla data prevista del primo giugno, l’ordinanza unica di regolamentazione estiva della circolazione veicolare nella frazione balneare di Tonnarella varata lo scorso anno e valida ogni anno, dal primo giugno al 15 settembre. L’entrata in vigore con qualche giorno di ritardo è stata dettata dall’esigenza di garantire alla Consortile Fluens srl di effettuare i lavori di rifacimento del manto stradale del lungomare Fata Morgana: lavori già in fase avanzata che termineranno e breve e per i quali, a cura della stessa impresa responsabile dei lavori di condotta fognaria, potrebbe essere collocata qualche ulteriore segnaletica in caso di necessità ai fini del completamento lavori.

Sensi unici di circolazione e precedenza per le seguenti strade:

via G. Accardi, dall’intersezione con la via Bessarione in direzione verso il Lungomare Fata Morgana, con segnaletica di obbligo di svolta a destra;

via Filippo Basile, dall’intersezione con la via Bessarione e in direzione con il Lungomare Fata Morgana, con segnaletica di obbligo di svolta a destra;

via Del Portalettere, dall’intersezione con il Lungomare Fata Morgana e in direzione verso la via Bessarione;

via Maratea – via Cortina, da via Bessarione in direzione verso il Lungomare Fata Morgana, con segnaletica di obbligo di svolta a destra;

via Alassio, dal Lungomare Fata Morgana in direzione verso la via Bessarione;

via Della Conchiglia, dall’intersezione con il Lungomare Fata Morgana e in direzione verso la via Bessarione;

parte di viale Tirreno (dall’intersezione con la via Bessarione e fino al civico n. 22 è consentito il doppio senso di circolazione) senso unico dal civico 22 in direzione verso il Lungomare Fata Morgana, con segnaletica di obbligo di svolta a destra;

via Adriatico, dall’intersezione con la via Bessarione e in direzione con il Lungomare Fata Morgana, con segnaletica di obbligo di svolta a destra;

via Ionio, dall’intersezione con il Lungomare Fata Morgana e in direzione verso la via Bessarione (fatta eccezione per un piccolo tratto in doppio senso di marcia e con il divieto di fermata in entrambi i lati della carreggiata, e in particolare dall’intersezione con la via Bessarione e fino al civico n. 6, per consentire l’accesso alla Clinica ortopedica);

via Sanremo, dall’intersezione con la via Bessarione e in direzione verso il Lungomare Fata Morgana, con segnaletica di obbligo di svolta a destra;

via Malpensa, dall’intersezione con il Lungomare Fata Morgana con obbligo di svolta a sinistra in via Punta Raisi e in direzione finale con la via Bessarione;

via Fiumicino, dall’intersezione con la via Bessarione e in direzione con la via Punta Raisi;

via Capodichino, piccolo tratto di strada in doppio senso di marcia, e in particolare dall’intersezione con la via G. Bessarione e fino all’intersezione con la via Ischia, in cui vige l’obbligo di svolta a destra; via Ischia con senso unico in direzione verso il Lungomare Fata Morgana, con segnaletica di obbligo di svolta a destra;

via Isola d’Elba, dall’intersezione con il Lungomare Fata Morgana fino all’intersezione con la via Mondello;

via Galatea, dai via Isola d’Elba, fino all’intersezione con il Lungomare Fata Morgana, con segnaletica di obbligo di svolta a destra;

via Dei Ponticcioli, dall’intersezione con la con la via Agostino De Pretis e fino alla via del Mare;

via Anno Santo, dall’intersezione con il Lungomare Fata Morgana fino all’intersezione con la via Capo Feto.