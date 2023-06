Il popolo del “No ponte” protesta, scendono in strada in 3mila

Ponte sullo Stretto: le proteste diventano realtà: il popolo del “No ponte” si è ritrovato a Messina con cori, bandiere, striscioni, soprattutto contro Salvini, per chiedere a gran voce di non toccare il passaggio in mare tra Sicilia e Calabria manifestando contrarietà al Ponte.

Si tratta della prima manifestazione ufficiale da quando, nel 2013, il Governo Monti, con la messa in stato di liquidazione delle società Stretto di Messina, sembrava avere messo una pietra tombale all’idea di collegare le regioni più meridionali del Paese.

Ma oggi l’ombra più che mai è dietro l’angolo: il Ponte si farà dicono dal Governo nazionale e da quello regionale. Le oltre 3mila persone unite in protesta però sono più presenti che mai.

“La mia casa è una di quelle che verranno abbattute – racconta un signore arrivato in strada completamente avvolto in una bandiera – e per cosa? Magari per lasciare il posto ad una porcheria che si aggiungerà all’elenco infinito di incompiute di questa regione”.