A Petrosino ancora divieto di usare l’acqua in cucina

Permane nel Comune di Petrosino, il divieto di utilizzare l’acqua distribuita dalla rete idrica comunale per uso alimentare. La presenza dei nitrati è diminuita ma non in modo così considerevole da poter registrare valori conformi ai parametri normativi vigenti, fanno sapere dall’Ente. Il lieve miglioramento è stato ottenuto grazie all’attivazione a giorni alterni del Pozzo n. 1, che consente l’erogazione dell’acqua qualitativamente migliore. Per la riattivazione del pozzo l’Amministrazione è intervenuta in via straordinaria con il supporto di un gruppo elettrogeno esterno.

«Confidiamo che con la piena funzionalità del Pozzo n. 1 e lo spegnimento del pozzo con il più alto contenuto di nitrati, la situazione possa tornare alla normalità – dichiarano il sindaco Giacomo Anastasi e l’assessora Antonella Pipitone – Sono costantemente in corso accertamenti e ulteriori prelievi di campioni delle acque in distribuzione da sottoporre ad analisi in autocontrollo e si sta facendo pressione su E-Distribuzione per la costituzione di una nuova linea elettrica e la riattivazione della fornitura. La presenza dei nitrati è purtroppo una questione annosa che riguarda la falda. Stiamo lavorando per interventi anche più strutturali che possano consentirci di affrontare nel futuro le criticità in modo più efficace e definitivo. Intanto lavoriamo per poter quanto prima superare questa criticità e il disagio che ne deriva. Sarà nostra cura comunicare sempre in modo trasparente ogni scelta e ogni azione messa in campo. La salute dei cittadini prima di tutto».