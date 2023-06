Il Liceo Socio-Economico lascerà il posto all’indirizzo Made in Italy, Chinnici: “Grave errore”

“L’abolizione dell’indirizzo Economico Sociale dal Liceo scienze umane è un grave errore”. Lo dice Valentina Chinnici, deputata del Pd all’Assemblea regionale siciliana.

“Il governo nazionale – aggiunge – ha deciso di mettere fine ad un’esperienza formativa ed educativa di successo e in costante crescita, sia in termini quantitativi che qualitativi. L’obiettivo dell’esecutivo è quello di sostituirla con un nuovo indirizzo denominato Made in Italy. Una scelta incomprensibile, poiché si sarebbe potuto ampliare l’offerta formativa”.

“Sosteniamo l’appello della comunità scolastica dell’Istituto Regina Margherita di Palermo – conclude Chinnici – e chiediamo pertanto al governo di tornare sui suoi passi, per mantenere l’indirizzo Economico Sociale, al fine di continuare a dare agli studenti questa preziosa opportunità”.