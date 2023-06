I giovani trapanesi della Parrocchia S. Giovanni Battista ripuliscono il quartiere

“Se ognuno fa qualcosa allora si può fare molto”. Questa è una frase di Don Pino Puglisi ed è lo slogan sociale da cui hanno iniziato un percorso di azioni per la propria comunità i giovani della parrocchia San Giovanni Battista che, coinvolgendo anche l’Amministrazione comunale di Trapani, hanno voluto mandare un messaggio sociale importante al territorio e agli abitanti del quartiere proprio in prossimità della festa di San Giovanni Battista.





«Partire dai giovani e dagli educatori che possono darci una mano coinvolgendo altri giovani e altri cittadini per avviare un processo di cambiamento culturale deve farci capire che il luogo che viviamo non può essere maltrattato ma curato – dichiarano il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore ai servizi sociali Giuseppe Virzì -. Grazie Don Roberto insieme ai giovani della tua Parrocchia, siamo sicuri che queste azioni e quelle che verranno porteranno buoni frutti per tutto il Rione Cappuccinelli».