Bocce: l’Edera Marsala torna in serie A2, grande festa

Per l’Edera Marsala l’anno sportivo si è concluso con la promozione in serie A2. E’ stato un anno pieno di soddisfazioni, dove la bocciofila ha dominato vincendo tutti gli incontri del Campionato di serie B e i Play Off di andata e ritorno contro la Sala di Catanzaro.

A parlare della bella stagione è il tecnico Vincenzo Iannarino: “Abbiamo ampiamente dimostrato di meritare lo scenario nazionale che c’era stato tolto per futili motivi di regolamento che non hanno niente a che fare con lo sport giocato e che non vale la pena commentare. Siamo orgogliosi di rappresentare ancora la Sicilia a livello nazionale e di essere stati ripagati di tutti i sacrifici economici e personali fatti”.

Il fulcro dell’Edera Marsala non è solo lo staff societario ma soprattutto chi è sceso in campo. “Protagonisti del brillante risultato conseguito sono stati senza dubbio i nostri atleti a cui è riduttivo dire grazie – ci dice Iannarino -. Grande è stato il loro spirito di abnegazione ed il loro attaccamento ai colori dell’Edera”. E non si può non passare in rassegna i protagonisti della stagione: “Il carisma e la classe del capitano Ferdinando Rizzo, la qualità e la costanza di Vito d’Antoni, il tocco del pittore e la tenacia di Maurizio Amaro, l’eleganza e l’intramontabile bravura di Walter Barilani, l’umorismo e la simpatia di Luca Pipitone, la grinta e la passione di Davide Rizzo e la pacatezza e la disponibilità di Lorenzo Oddo. Un grazie particolare – afferma ancora il tecnico – va a tutto coloro che sono stati vicini alla società e che ci hanno sostenuto”.

A breve la dirigenza si unirà con gli atleti per programmare il prossimo anno agonistico, fermo restando che la federazione permetterà all?Edera Marsala di disputare il Campionato di A2 nel Bocciodromo lilybetano.