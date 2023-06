Il caldo dal Sahara sta arrivando, in Sicilia picchi di 39°

Il caldo prima o poi avrebbe dovuto arrivare. E così è. Dopo la fase relativamente fresca ed instabile, con le piogge torrenziali che hanno interessato la penisola a maggio e per quasi gran parte di giugno, è previsto l’arrivo di aria calda dal Sahara in espansione dall’Algeria verso l’Italia. Le temperature la prossima settimana potranno arrivare a 42 gradi in Sardegna e a 39 in Sicilia.

Dal Sahara, oltre al caldo, arriveranno anche le polveri del deserto che renderanno il cielo a tratti velato e giallognolo, in particolare sul Centro-Sud. Sono previste temperature massime fino a 40-42°C in Sardegna e localmente fino a 39°C anche in Sicilia. Questi valori dovrebbero essere raggiunti dopo 3-4 giorni di riscaldamento africano, quindi verso il 20-21 giugno, ma non si esclude un’impennata anche più veloce con i primi 40°C già domenica o lunedì.

Sul resto dell’Italia, cioè sulla parte peninsulare, avremo temperature fino a 33-35 gradi, ma con molta umidità, tanta afa e temperature percepite superiori ai 40°C.