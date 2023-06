Marsala: primi appuntamenti estivi ad Otium, contributo regionale per la biblioteca vivente

Presso Otium a Marsala, al 106 di via XI Maggio, si terranno due appuntamenti in programma per l’apertura della decima edizione dell’Otiosa Estate.

Le attività si realizzano, in collaborazione con la Casa Editrice Corrimano di Palermo e godono del patrocinio dell’ Assemblea Regionale Siciliana, un pregiato riconoscimento nella ricorrenza del decennale di Otium.

Per gli appuntamenti del mese di giugno abbiamo pensato ad un sottotitolo suggestivo: la biblioteca vivente, per dare sempre più risalto al tema, molto attuale, del “vivere la biblioteca” cioè del pensare alla biblioteca come uno spazio aperto e vivo, dove ci si incontra per condividere passioni e percorsi creativi.

La biblioteca vivente in questo mese di giugno vedrà la realizzazione di un ciclo di incontri che prederanno avvio nel pomeriggio del 20 giugno con la residenza di scrittura e si concluderanno il 24 giugno con una molto particolare conversazione letteraria, a seguire i dettagli dei nostri appuntamenti:

OTIUM_ residenza di scrittura TACCUINO D’IGNOTO a cura di Andrea Quagliana

I temi che verranno tracciati: Il visibile e l’invisibile, L’ignoto e l’esperienza metafisica, La città e il flâneur La scrittura urbana e la rêverie.

Il calendario: 20 – 23 giugno/ orari 18-21/ durata 12 ore.

I materiali prodotti –testi/illustrazioni/grafiche/fotografie verranno pubblicati in un libro poster a cura di Otium.

CHI è Andrea Quagliana? Nasce a Palermo, 1988 dove si laurea in Scienze Filosofiche con una tesi sulla musica medievale (2016). Compare nella raccolta Racconti Siciliani (Historica, 2017) con il racconto Resezione. Nel 2018 è finalista alla prima edizione del premio Urbanità tenticolare con il racconto Filosofia. Vive e Lavora a Palermo. Del 2022 il suo ultimo lavoro, Pensiero anfibio, per i tipi della Corrimano edizioni.

OTIUM_ conversazione letteraria Sabato 24 giugno ore 19 con Giorgio Vasta che racconta I Piaceri, Corrimano Edizioni Palermo. Interviene Dario Ricciardo -cofondatore della casa editrice-, coordina Barbara Lottero.

I PIACERI un libro particolare tra scrittura e riscrittura.

L’idea nasce da una scena di Il piacere di Max Ophuls, in cui un personaggio sale su una scaletta a pioli per cingere con una ghirlanda di fiori l’insegna con il numero civico di una casa di piacere in una cittadina francese. Il numero civico è il 3 e il film è costituito da tre episodi, ognuno dei quali è l’adattamento cinematografico di uno specifico racconto di Guy de Maupassant. Sono stati riuniti tre racconti in un libro (con una nuova traduzione) e chiesto a una scrittrice e a due scrittori di realizzare tre racconti (uno a testa) ispirati agli episodi del film o ai racconti di Maupassant. Tre esemplari di riscrittura che abbiano come matrice o cornice o rampa di lancio le opere di quei due artisti francesi ma con il più ampio raggio di manovra. Giorgio Vasta, Maddalena Fingerle e Giordano Meacci con il loro linguaggio creativo hanno “volteggiato” rispettivamente intorno a: La maschera, La casa Tellier e La modella.

