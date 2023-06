Saranno quasi 500 i siciliani, 40 da Trapani, che sono andati a Roma per partecipare alla manifestazione “Basta vite precarie” promossa dal Movimento 5 stelle. Nella capitale un corteo si è snodato, con partenza alle 15 da Piazza della Repubblica fino a Largo Corrado Ricci. Sul pullman degli attivisti trapanesi dall’area antistante l’ex Palagranata, tra gli altri, anche la deputata regionale Cristina Ciminnisi.

GUARDA IL VIDEO:

«Sembra che il governo Meloni non si accorga delle vere urgenze del Paese – afferma la deputata trapanese –. Gli italiani sono costretti a fare i conti con l’aumento incontrollato dei prezzi e con un mercato del lavoro che offre solo occupazione precaria e salari da fame che rischiano di soffocare le ambizioni di migliaia di giovani, soprattutto nel Sud Italia, dove l’invecchiamento e il progressivo spopolamento rischiano di ampliare il divario già esistente con il resto di Europa. Per questo saremo a Roma per dire basta vite precarie».