Lo Stadio “Barbera” si prepara al concerto di Vasco, ecco il palco

Il Palermo FC e il Comune del capoluogo hanno concordato di destinare a interventi e migliorie sullo stadio “Renzo Barbera” tutti i proventi derivanti dalla concessione dell’impianto sportivo per l’organizzazione dei due concerti di Vasco Rossi, il 22 e 23 giugno a Palermo. L’obiettivo comune, fatte salve tutte le garanzie di tutela dello stadio, è infatti convogliare tutte le risorse possibili a beneficio della struttura e dei suoi fruitori, i tifosi del Palermo e l’intera collettività.

Intanto ci sono le prime immagini del palco che sta per essere montato al “Barbera”.

“La possibilità di ospitare un grande artista come Vasco Rossi è stata, lo scorso anno, per l’amministrazione un’occasione da cogliere subito. Prima di tutto, per la positiva ricaduta economica che le due date del concerto avranno sul tessuto produttivo della città che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. E poi, per la possibilità di far tornare i grandi eventi a Palermo e allo stadio Renzo Barbera, una fattispecie che non accadeva da circa 25 anni”, affermano il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore al Patrimonio Andrea Mineo.