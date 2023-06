“Saltimbal”, il format musicale del musicista marsalese sbarca a Milano Marittima

Saltimbal è il marchio artistico di Salvatore De Vita, giovane batterista marsalese il cui format ormai è noto non solo nel nostro territorio ma anche in tutta Italia.

Dal 22 al 24 giugno, De Vita porterà il suo Saltimbal Live Percussion a Milano Marittima, nel Beach Club “Vista Mare”, per aprire la stagione estiva romagnola. “I Social fanno anche cose propositive – ci dice il musicista -, perchè da un video pubblicato sui miei canali, sono rimasti colpiti dal mio stile e mi hanno voluto per aprire la loro estate, ricca peraltro di eventi”.

Salvatore “Saltimbal” De Vita

Il format nasce dal connubio di due elementi: “Mio padre da piccolo mi regalò un Timbales, che conservo gelosamente, è un tamburo senza la pelle sotto. Da lì il nome Sal, il mio, più Timbal. Un’unione che scaturisce una musica libera, frutto dell’esplorazione musicale e del rapporto intimo tra me e il mio strumento. Le sonorità che ne vengono fuori camminano lungo la linea della tribal house, dell’afro beat e dell’epic music. Da lì attraverso il reggaeton, la più pura tribal music e l’house più standard”.

Un’altra caratteristica importante del successo che sta riscuotendo il format live è l’impatto col pubblico, l’empatia che l’ascoltatore prova incantandosi sulle mani di Sal che battono sulle percussioni, emozionandosi non poco. Forse è per questo che viene riconosciuto da molti dell’ambiente musicale italico come “il batterista e percussionista più sorridente d’Italia”.

Salvatore De Vita inizia a suonare la batteria a 7 anni, respirando l’aria musicale che girava intorno al compositore e chitarrista Gino De Vita; a 11 anni era già in giro suonando dal vivo in varie band; accumula varie esperienze sia all’Umbria Jazz – conoscendo tanti maestri e musicisti italiani e stranieri – che al Berklee College of Music, una delle più prestigiose scuole di musica al mondo. Nel tempo matura la passione anche per i dj set e in questo contesto nasce il format Saltimbal Live Percussion, un ibrido sia nella forma che nel genere musicale. Da Milano Marittima in poi poi Sal sarà ancora in giro con il suo “Live”.

“A breve usciranno un mio brano e un videoclip frutto di tutta l’esperienza come Saltimbal”, ci dice, sorridendo.